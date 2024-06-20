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        Haberler Gündem Güvenlik Adana'da evinde ruhsatsız 3 silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'da evinde ruhsatsız 3 silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 1'i kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, ev sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:25
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        Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Polis ekipleri, ikametin damında yaptıkları aramada battaniyeye sarılı kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği ve tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş buldu.

        TUTUKLANDI

        Ele geçirilen ruhsatsız silahlarla ilgili ikamet sahibi Hakan S. gözaltına alındı.

        Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        #adana
        #ruhsatsız silah
        #Son dakika haberler
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