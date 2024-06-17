Adana'da ekin yığınları küle döndü
Adana'nın Feke ilçesinde iki çiftçiye ait tarladaki ekin yığınları çıkan yangında küle döndü
Feke ilçesi Yerebakan Mahallesi'nde Ömer Erdal ve Mesud Çilingir'e ait yaklaşık 30 dönüm tarlada yangın çıktı.
İddiaya göre, çiftçilerin balyalar haline getirdiği ekin yığını alev alarak yandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Feke Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangında 30 dönüm ekinin hasat edilen yığını yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.