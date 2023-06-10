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Adana'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Giriş: 10.06.2023 - 04:17 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
AA

Musa Kodal (35) yönetimindeki hafif ticari araç, Tufanbeyli-Saimbeyli kara yolunun Obruk Tepesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cihat Bekmez (29), Murat Işık (30), Süleyman Kaya (28), Rubeyn Öksüz (26), Mecit Kara (26) ve Fırat Altun (28) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bazı yaralılar Kozan Devlet Hastanesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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