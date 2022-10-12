Adana'da dehşet! 19 yaşındaydı! 9 gün sonra ölü bulundu!

EKİPLER HER YERDE ARADI

DHA'da yer alan habere göre en son ailesine 'WhatsApp' üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu gönderen Demiryürek; jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlandı.