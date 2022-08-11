Cipe çarpan motosikletli kurtarılamadı

Adana'da cipe çarpan motosikletin sürücüsü, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AKL 865 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi üzerinde M.D. (19) idaresindeki 01 GM 395 plakalı cipe çarptı.

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.