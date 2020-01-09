09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pozantı ilçesinde madende çalışan 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralı kurtarıldığı çığda, kar altında kalan Veli Bektaş’ı arama kurtarma çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.
Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınız mevkisinde bulunan krom madeni şantiyesinde çalışan kepçe operatörü olarak çalışan Yusuf Delen (37),salı günü saat 12.00 sıralarında kapalı olan maden ocağı yolunu açmak amacıyla kepçe ile yola çıktı. Yusuf Delen'den haber alınamaması üzerine işçiler Veli Bektaş (35),Yasin Kılıç (42) ile Eray Minik, (30) operatörü aramak için yaya olarak yola çıktı. Saat 17.30 sıralarında 1 kilometre ilerleyen işçilerin üzerlerine çığı düştü. Olayı fark eden diğer maden işçileri, arkadaşlarının yardımına koştu. Kar altında kalan işçilerden Yasin Kılıç'ın cesedine ulaşılırken, Eray Minik ise yaralı kurtarıldı, Veli Bektaş'a ise ulaşılamadı. Operatör Yusuf Delen kendi imkanlarıyla bölgeden döndü.
Bölgeye sevk edilen AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri arama kurtarma bölgeye gönderildi. Dün gün boyu süren çalışmalara karşın Veli Bektaş bulunamadı. Kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına akşam ara verildi.
Yasin Kılıç'ın cenazesi Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çığ altından hafif yaralı olarak kurtarılan Eray Minik ile arama kurtarma çalışmasında soğuktan etkilenen işçilerden Bekir Çalım da ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. 2 işçi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra taburcu edildi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINA BAŞLANDI
AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, kayıp Veli Bektaş’ı arama kurtarma çalışmalarına bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Bölgede yer yer 2 metreyi bulan kar ve çığ tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları kontrollü olarak sürdürdü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde önceki gün çığ altında kalan işçi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
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