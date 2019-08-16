Adana Cuma namazı saat kaçta? sorusu Adana'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adana'da Ramazan ayının arından cuma namazı için tüm cami ve mescitlerde hazırlıklar yapılıyor. 16 Ağustos Adana Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ- 16 AĞUSTOS

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Adana'da bugün saat 12:48'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Ağustos 2019 Cuma 04:20 05:49 12:48 16:33 19:38 21:00 17 Ağustos 2019 Cumartesi 04:21 05:50 12:48 16:32 19:36 20:59 18 Ağustos 2019 Pazar 04:22 05:50 12:48 16:32 19:35 20:57 19 Ağustos 2019 Pazartesi 04:24 05:51 12:48 16:31 19:34 20:56 20 Ağustos 2019 Salı 04:25 05:52 12:47 16:30 19:32 20:54 21 Ağustos 2019 Çarşamba 04:26 05:53 12:47 16:30 19:31 20:52 22 Ağustos 2019 Perşembe 04:27 05:54 12:47 16:29 19:30 20:51



CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).