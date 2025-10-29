Habertürk
        Adaletin peşinde: Savcı Nevin'in mücadelesi

        Gülsim Ali, SHOW TV'nin yeni dizisi 'Bereketli Topraklar' ile izleyicileri büyüleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:06
        SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, iki ailenin iktidar savaşının gölgesinde doğan çarpıcı bir aşk hikâyesini izleyicilerle buluşturacak.

        Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barış, yeniden alevlenen bir savaşa dönüşüyor. Geçmişin günahlarının gölgesinde şekillenen hayatları ekrana taşıyacak olan ‘Bereketli Topraklar; hırs, ihanet ve intikamın ortasında filizlenen aşklar izleyiciyi derin bir yolculuğa davet ediyor.

        ADALET YOLUNDA, AŞKIN ORTASINDA KALAN BİR KADIN

        Gülsim Ali’nin hayat verdiği Savcı Nevin, Adana’ya yeni atanan, kendini mesleğine adamış güçlü bir kadındır. Adaleti hayatının merkezine koyan Nevin’in sert bir duruşu vardır. Bereketoğlu ve Karahanlı aileleri arasındaki savaşta Nevin, yalnızca bir savcı olmanın ötesine geçmek zorunda kalır. Kalbini bir kez daha açmamaya kararlı olan Nevin, Ömer Bereketoğlu ile tanışana kadar aşkın esiri olacağını düşünmez. İkili arasındaki çatışma, zamanla zorlu bir aşk mücadelesine dönüşecektir.

        'Bereketli Topraklar'ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.

        ‘Bereketli Topraklar’ ilk bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

        #Gülsim Ali
        #Bereketli Topraklar

