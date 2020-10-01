Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı sınavları başvuru tarihleri soruları merak konusu oldu. ÖSYM bugün Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat sınav başvuru tarihlerini yayınladı.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU 2020

2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı),2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat),2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı),21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 01 - 08 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (AdliYargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞVURU ÜCRETİ

Adalet Bakanlığı sınavları başvuru ücretleri 225 TL, 337 TL ve 450 TL olarak belirlenmiştir.