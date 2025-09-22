Habertürk
        Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar?

        Vakıfbank ile anlaşma sağlayan Adalet Bakanlığı, maaş promosyonunun yanı sıra çalışanlara faizsiz kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı promosyon ödemesinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Yapılan anlaşmanın 3 yıl geçerli olacağı biliniyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        • 1

          Adalet Bakanlığı promosyon ödemesinin yatacağı tarih araştırılıyor. Adalet Bakanlığı personeline yapılacak olan maaş promosyonu detayları belli oldu. 18 Ağustos 2025’te başlayan ihale süreci sona erdi ve promosyon anlaşması Vakıfbank ile imzalandı. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi yattı mı , ne zaman yatacak?

        • 2

          ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR VE NE ZAMAN YATACAK?

          Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 18.08.2025 tarihinde yapılmıştır.

          İhalenin ilk oturumunda yapılan turlarda Yapı ve Kredi Bankası 80.000 TL, Türkiye İş Bankası 85.000 TL, Vakıflar Bankası ise 90.000 TL teklif etmiştir. Vakıfbank’ın bu teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekilmiştir.

          Adalet Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikası yetkililerinin katılımıyla Vakıfbank’la yapılan görüşme sonucunda, banka her bir personelimize peşin ödenmek üzere 99.500 TL promosyon bedeli olarak teklifini revize etmiştir.

          Bu teklif üzerine ihale, bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

          Ayrıca Bakanlığımız personelinden nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından 100.000 TL’ye kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.

          Tüm bu süreçlere katkılarından dolayı Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikasına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

        • 3

          Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını diliyoruz.

          ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar, 30.09.2025 tarihine kadar tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir. Promosyon ödeme günlerine ilişkin ayrıca bir bilgilendirme bulunmuyor.

          ADALET BAKANLIĞI PROMSOYON SORGULAMA

          Adalet Bakanlığı promosyon tutarının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler, Vakıfbank müşteri hizmetleri ( 0850 222 0724) aracılığıyla gerekli bilgileri edinebilir. Alternatif olarak sorgulama işlemleri Vakıfbank’ın mobil uygulaması veya internet bankacılığıyla aracılığıyla yapılabilir.

