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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023: Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı yapıyor!

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni bir açıklama ile personel alımı sayısının 22 bin 120 kişiye çıkarıldığını duyurdu. İşte, "Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler ve alım sayısı kaça yükseldi?" gibi sorularının yanıtları ile konuyla ilgili merak edilenler...

Giriş: 18.04.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 22 bin 120 personel alımı hakkında açıklama geldi. Gündemde yerini alan Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında güncel bilgileri haberimizde paylaştık. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2023 Adalet Bakanlığı  personel alımı başvuru süreci detayları...

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SAYISI ARTTI!

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını açıkladı.

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Bakan Bozdağ söz konusu alımlara ilişkin önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını bildirdi.

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili: "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" dedi.

  • PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk Vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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