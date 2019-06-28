28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şeklindeki sorular Adalet Bakanlığı'nda personel olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 5 bin 970 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Buna göre Bakanlık bünyesinde 276, Personel Genel Müdürlüğü'nde 4 bin 424, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı için bin 99, Ceza ve Tevkievleri Genel Müdürlüğünde 171 personel istihdam edilecek.
İlama göre, bakanlık bünyesinde merkezde çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 8 avukat, 37 destek personeli, taşrada da 3 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi),45 destek hizmet personeli (hizmetli),98 psikolog ve 85 sosyal çalışmacı sözleşmeli personel alımı yapılacak.
4 BİN 424 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımında bulunacak.
Ayrıca adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.
SÖZLEŞMELİ BİN 99 İCRA KATİBİ ALIMI
Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, bin 99 sözleşmeli icra katibi alımı gerçekleştirecek.
Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almaları gerekiyor. Adaylar başvurularını 1-16 Temmuz tarihleri arasında ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına gerçekleştirebilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, 5 - 19 Temmuz tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Personel Teşkilatı Şube Müdürlüğüne şahsen yada posta ile başvurabilecek. Başvuruda bulunacak adayların ilgili KPSS puan türlerinden 70 puan almış olmaları gerekiyor.
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.
AA'nın haberine göre; sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığının internet sitesinden ilan edilecek.
ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim olmak üzere erkek adaylar arasında toplam 171 sözleşmeli personel alımında bulunacak.
İlama göre, adayların başvurularını şahsen 22 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında mesai bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapabilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.
Sözlü sınava KPSS'nin ilgili puan türlerinden en yüksek puandan başlanmak üzere, belirlenen kadrosuna sayısının 5 katı kadar aday çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 2 Eylül'de "cte.adalet.gov.tr" adresinden yayımlanacak.
ADALET BAKANLIĞI'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Bakan Abdülhamit Gül, yaptığı açıklamada, "Daha önce duyurduğumuz personel alımı için ilanlarımız bugün yayınlandı. Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12.713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.
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