Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Cengiz Öner'in yerine Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan isim Hasan Yılmaz oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından vatandaşlar Hasan Yılmaz'ı araştırmaya başladı. Adalet Bakanlığı'na atanan Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz hangi görevdeydi?

HASAN YILMAZ KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararlar doğrultusunda Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve yerine Hasan Yılmaz Yılmaz atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan resmi karar yürürlüğe girdi. Hasan Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmadan önce İstanbul Başsavcı Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Hasan Yılmaz'ın Adalet Bakan Yardımcılığı yanında HSK Birinci Daire Üyesi olarak görev yapacağın da öğrenildi.