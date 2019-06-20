20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ada'nın iki yanında gündem olan yemek ile ilgili Rum medyası bir fotoğraf yayımladı. Fotoğrafta Özersay ile eşi Aliye Ummanel, Anastasiadis ile eşi Andri Anastasiadis ve Rum milletvekili Yannakis Musas birlikte görülüyor.
Ada'daki sorunların ele aldığı yemek nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Özersay arasında sert tartışma yaşanırken Akıncı, yemek ile ilgili kendisine bilgi verilmediğini açıklayarak, "Nereden ve kimden gelirse gelsin Cumhurbaşkanlığı'na ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir" dedi.
Özersay ise "Uzun süre müzakere masasında birlikte çalıştığım sırada tanıdığım Anastasiadis ile eşlerimizle birlikte bir araya gelmemiz kadar doğal bir şey yoktur. Gündemi meşgul etmişlerdir, üzüntü duydum" diye konuştu.
'KİMSEDEN İZİN ALMAM'
Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, yemekle ilgili, "4 Haziran'da eşimle akşam yemeğine katıldım. Sayın Özersay da eşi ile katıldı. Bu sosyal içerikli bir yemekti. Sonuç olarak tüm olay budur" diye açıklama yaptı. Yemekle ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tepkisinin hatırlatılması üzerine Anastasiadis, "Net bir şekilde sosyal içerikli olan bir olay söz konusu olduğunda, kimlerle birlikte yemek yiyip yemeyeceğim hususunda izin almam gerektiğini düşünmüyorum" dedi.
Yemeği organize eden Rum milletvekili Musas da, eşleriyle birlikte yemeği organizesi yaptıklarını belirtti ve "Yemek gizli değildi. Sosyal içerikliydi" dedi.
Özersay ile Anastasiadis'in yemeği sonrasında Ada'da ilk kez taraflar arasında suçluların iadesi yapıldı. Kıbrıs Türk tarafı Maraş ve Maronitler konusunda adımlar atma kararı aldı.
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