Ada Masalı dizisinin 5. son bölümünde; Haziran ve Poyraz ilk kez birbirlerine çok yakındır. Ancak İdil’in kuşkuları her şeyi dağıtmak üzeredir. Hakan müdahale eder. Ne yazık ki bu durum Haziran’ı daha fazla üzer.

ADA MASALI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ada Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ADA MASALI 5. SON BÖLÜM

Poyraz, Haziran’ın Ada’da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olmaktadır. Açılış yaklaşırken otele aşçı bulmaları gerekecektir. Haziran ve Poyraz elbette bu konuda anlaşamaz; Haziran gösterişli ve yenilikçi yemekler isterken, Poyraz sadelik ve lezzet peşindedir.

Poyraz, Haziran’ın her şeyi teknoloji ile çözmeye çalışmasına sinir olur ve ona teknolojiyi kullanmadan bir gün geçirip geçiremeyeceğini sorar. İkili tatlı bir iddiaya girerler; Haziran ıssız bir koyda hayatta kalmayı başarırsa Poyraz ona en büyük sırrını söyleyecektir. Kaybederse de Haziran Poyraz’a sırrını anlatmak zorunda kalacaktır. Koy dönüşünde Haziran hiç beklemediği bir iş teklifi alır. Poyraz bu teklifle çok sarsılır.