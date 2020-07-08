Survivor kim elendi? Survivor kim veda etti? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da dün akşam eleme heyecanı öncesinde ödül oyunu oynadı ve bir takım Survivor 2020'nin son ödülünü kazandı. Bu haftanın 3 eleme adayı dokunulmazlık oyunlarını kazanan Sercan ve Cemal Can tarafından belirlendi ve 1 yarışmacı Survivor'a veda etti. İşte 7 Temmuz Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVIVOR 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 129. yeni bölümde yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alıp yarışmaya veda eden isim SERCANoldu. Sercan oynadığı 6 dokunulmazlık oyunundan 5'ini kazanmıştı. Kaybettiği tek dokunulmazlık oyununda da Cemal Can tarafından eleme adayı gösterilmişti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Mavi ve Kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Survivor ödül oyununu 10-3 skorla Mavi takm kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor 2020 Mavi ve Kırmızı takımdan eleme adayları donulmazlık oyunu ve oylama sonuçlarının ardından Sercan, Yasin ve Berkan oldu. Bu üç yarışmacıdan Sercan Yıldırım adaya veda etti.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor mücadelesinin sona ereceği tarihi Acun Ilıcalı katıldığı programda dile getirdi. Finale sayılı günler kaldığını belirten ve son 7 günde büyük sürprizlerin olacağının altını çizen Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sene final 2 gün gerçekleşecek ve tarihte bir ilk yaşanacak.

SURVİVOR FİNALİNDE BİR İLK!

Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin nasıl olacağını açıkladı. Survivor finalinde son 4'e kalan yarışmacıların Dominik'teki oyunları canlı olarak yayınlanacak ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Konseyde 1 yarışmacı elendikten sonra, 3 yarışmacı yüzleşmeye çıkacak. 3 yarışmacı yapılacak bağlantıyla eski yarışmacılarla buluşacak. 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı konseyden sonra, bir canlı yayında Survivor'da son 2'ya kalan yarışmacı belirlenecek. Bu Survivor tarihinde ilk kez olacak.