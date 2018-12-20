"ADAMIN BU KADAR PSİKOPAT OLMASI TAHMİN ETTİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL"



Burada tabii ki belli bir kesim bazı tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi de zaten 4-5 hafta önce yarışmacıyı kovmuş. 'Reyting için tuttu' denilen yarışmacı zaten kovulmuş. Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil.