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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Acun Ilıcalı, Murat Özdemir soruları üzerine, "Çok üzücü bir olay. İçim parçalandı. Ben de bir hayvanseverim. Ofisimizde de iki tane kedimiz var. Mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi, onlardan enerji almayı seviyorum" dedi.
Ilıcalı, şu sözleriyle de konuyu kendisine bağlayanlara isyan etti:
"Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor. Nasıl bugün herhangi bir TV kanalındaki yarışmada ya da bir dizide yaşanan bir skandalda kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, bu olayda benim gündeme getirilmemi şaşkınlıkla karşılıyorum.
"ADAMIN BU KADAR PSİKOPAT OLMASI TAHMİN ETTİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL"
Burada tabii ki belli bir kesim bazı tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi de zaten 4-5 hafta önce yarışmacıyı kovmuş. 'Reyting için tuttu' denilen yarışmacı zaten kovulmuş. Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil.
Herhalde 3.000-4.000 yarışmacı vardır yarışmalarımızda. Buradan çıkan psikopat sayısı ikidir, üçtür. Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde"
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