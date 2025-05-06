Acun Ilıcalı'dan iddialara yalanlama!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:

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"Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır.

Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur.

Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim."

SERGEN YALÇIN İDDİASI!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmek istediği iddia edilmişti.