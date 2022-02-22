Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını ve "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" demesiyle ortalık karıştı.