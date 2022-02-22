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Acun Ilıcalı'dan Hikmet Yasin kavgası için diskalifiye açıklaması! 2022 Survivor Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz yarışmadan elendi mi, ayrıldı mı ve diskalifiye olacak mı?

Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yasin kavgası hakkında diskalifiye açıklaması! 2022 Survivor Yasin ve Hikmet yarışmadan elendi mi?

Survivor All-Star'da ortalık fena karıştı. Dün akşam yayınlanan son bölümde, eleme konseyi sonrasında Hikmet ve Yasin arasında ipler koptu, iki yarışmacı birbirine girdi. Survivor kavga görüntüleri yayınlanmazken yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni bölüm ile beraber Survivor Yasin ve Hikmet yarışmadan elendi, diskalifiye olacak mı sorusu cevap bulacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlanırken Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye açıklaması yapıldığı görüldü. İşte, Survivor Hikmet ve Yasin kavgası ile ilgili detaylar

22.02.2022 - 16:48 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All-Star'da kavga! Dün akşam yayınlanan son bölümde, 3. ve 4. eleme adayları belli olurken çekimlerin ardından Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz arasında ipler koptu. İkili, yumruk yumruğa kavga noktasına gelirken o anlara ilişkin görüntülerden bir kısmı izleyicilere gösterildi. Survivor Hikmet ve Yasin kavgası ile ilgili acil durum konseyi toplanırken Acun Ilıcalı'dan flaş diskalifiye açıklaması geldi.

    SURVİVOR YASİN VE HİKMET KAVGASI! DİSKALİFİYE OLACAK MI?

    Survivor All Star'ın 21 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı.

  • Daha önce elemeye kalan Yasin, SMS  oylamasının ardından Hikmet'e tepki gösterdi. 

  • Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını ve "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" demesiyle ortalık karıştı.

  • SURVİVOR YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

    Hikmet'e sözlü olarak bağıran ve fiziki saldırıda bulunan Yasin'e yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın şu sözleri kullandığı görüldü:

  • "Birkaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.

    Yasin ve Hikmet'in diskalifiye olup olmayacağı yeni bölümde belli olacak.

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