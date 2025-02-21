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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Acun Ilıcalı: Avrupa'da en başarılı takım Fenerbahçe - Futbol Haberleri

        Acun Ilıcalı: Avrupa'da en başarılı takım Fenerbahçe

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'la eşleşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:49
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers ile eşleşti. Sarı-Lacivertliler'de asbaşkan Acun Ilıcalı, bu eşleşmeyi TRT Spor'a değerlendirdi.

        • 2

          "BEN OLYMPIAKOS'U İSTİYORDUM"

          Kurayı yorumlayan Acun Ilıcalı, "Kura çok kolay diyemem ama iyi bir kura. Allah gönlüme göre verdi demeyeceğim, şahsen Olympiakos'u istiyordum. Tabii ki hocamız ve kulübümüz için fark etmez. Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra, biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i eze eze eledik. Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz." dedi.

        • 3

          "BİZ GİDERİZ, HOCAMIZ KALIR"

          Teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Ilıcalı, "Biz en başından beri Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini izliyoruz. Alışma süreci olduğu doğru. Gittiği her takıma çabuk bir şekilde adapte olup en yüksek verimi alan bir teknik direktör. Burada Mancini hoca olarak kabul edilmedi, gitti Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol iki hocayı beğenmedik, biri Avrupa şampiyonu oldu, diğeri Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır." ifadelerini kullandı.

        • 4

          "SEBEBİ, F.BAHÇE'NİN TOPLADIĞI PUANLAR"

          Acun Ilıcalı ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den bir takım direkt katılacaksa, bunun sebebi Fenerbahçe'nin topladığı puanlar." dedi.

        • 5

          "EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM BİZİZ"

          Ilıcalı, konuşmasının devamında "Aslında zor tarafa düştük yine. Bilbao kupanın 1 numaralı favorisi. Roma hocamızın eski takımı. Hangisini isterim, Roma'yı isterim. Hocamızın da eski takımı olduğu için. Biz Fenerbahçe olarak son 5 senenin en başarılı takımıyız Türkiye'de. En çok puan toplayan takım biziz. Bugün ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılınacak ve bunun en büyük sebebi biziz. Tek bir arzumuz var; kupa. Kupada takımları küçük görmek değil. Biz takımımıza güveniyoruz." sözlerini sarf etti.

        • 6

          "TARAFTARIMIZ KADIKÖY'DE TARİH YAZIYOR"

          İlk maçların iç sahada olmasını istediğini söyleyen Ilıcalı, "Ben ilk maçların evimizde olmasını isterim. Taraftarımıza çok güveniyorum çünkü. Son birkaç maçtır taraftarımız şahlandı, tarih yazıyor. İlk maçlarda rakibe ciddi hasarlar verebiliriz ilk maçlarda. 2-3 farkla yenersek çok çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. İkinci maça avantajlı gittiğiniz zaman rakip size saldırmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

        • 7
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