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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Activison'a ayrımcılık davasının maliyeti 50 milyon dolar - Teknoloji Haberleri

        Activison'a ayrımcılık davasının maliyeti 50 milyon dolar

        Activision, işyerinde ayrımcılık davasını çözmek için 50 milyon dolar ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 17.12.2023 - 12:32 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:32
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        Ayrımcılık davası maliyeti 50 milyon dolar
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        Oyun dünyasının önde gelen firmalarından Activision Blizzard, 2021 yılından bu yana çalışanlarına yaptığı ayrımcılık sebebiyle dava ile karşı karşıyaydı. Microsoft'un büyük satın alması ile de gündeme gelen oyun yapımcısı bu davayı çözebilmek için para ödeyerek anlaşma yoluna gitmeyi kabul etti.

        KADINLARA DAHA DÜŞÜK MAAŞ VERİYOR!

        Activision Blizzard, kadın çalışanlara terfi fırsatlarını reddetmek ve onlara erkek çalışanlara oranla daha düşük maaş ile çalıştırmak da dahil olmak üzere ayrımcılık yaptığını iddia eden bir dava ile karşı karşıya. Kaliforniya eyaletine bağlı düzenleyici tarafından 2021'de açılan bu davayı çözüme kavuşturmak için oyun yapımcısı için yaklaşık 50 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

        Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı (CRD), kadın çalışanlara rutin olarak düşük ücret ödediği ve terfi ettirmediği ve cinsel tacize göz yumduğu iddiaları üzerine iki yıllık soruşturmanın ardından "Call of Duty" yapımcısına dava açmıştı.

        UZLAŞMA İLE İDDİALAR GERİ ÇEKİLECEK

        CRD, uzlaşma anlaşmasına göre sistemik cinsel taciz iddialarını geri çekecek. CRD yaptığı açıklamada, anlaşmayla çözülen diğer iddialar arasında Activision'ın terfi fırsatlarını reddetmek ve büyük ölçüde benzer işler yapmak için erkeklerden daha az ödeme yapmak da dahil olmak üzere kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı yer aldı.

        CRD'den yapılan açıklamada, Activision'ın mahkeme onayına tabi olan anlaşmanın bir parçası olarak 12 Ekim 2015 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Kaliforniya'da çalışan veya sözleşmeli işçi olan kadınlara adil ücret ve terfi uygulamalarını sağlamak ve parasal yardım sağlamak için ek adımlar atacağı belirtildi.

        *Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir

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