AcnTurk Sigorta’nın yetkileri kaldırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta’nın yeni sigorta sözleşmesi yetkisini geçici süre ile durdurdu.

SEDDK’dan yapılan duyuruda, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 09.4.2025 tarih ve 1038 sayılı kararı ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında, gerekli sermayenin nakden şirket hesaplarına intikal ettirildiğinin tevsik edilmesine kadar AcnTurk Sigorta AŞ’nin tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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