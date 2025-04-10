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        Haberler Ekonomi Sigorta AcnTurk Sigorta’nın yetkileri kaldırıldı - Sigorta Haberleri

        AcnTurk Sigorta’nın yetkileri kaldırıldı

        AcnTurk Sigorta'nın tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisinin kaldırılmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:10
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        AcnTurk Sigorta'nın yetkileri kaldırıldı
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        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), AcnTurk Sigorta’nın yeni sigorta sözleşmesi yetkisini geçici süre ile durdurdu.

        SEDDK’dan yapılan duyuruda, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 09.4.2025 tarih ve 1038 sayılı kararı ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında, gerekli sermayenin nakden şirket hesaplarına intikal ettirildiğinin tevsik edilmesine kadar AcnTurk Sigorta AŞ’nin tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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