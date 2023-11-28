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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Açlık sınırı 14 bin TL'yi aştı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Açlık sınırı 14 bin TL'yi aştı

        Türk-İş verilerine göre kasım ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırı ise 45 bin 687 TL oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:47
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        Açlık sınırı 14 bin TL'yi aştı
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        Türk-İş, Kasım 2023 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 14 bin 25 TL olarak hesaplandı.

        Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 45 bin 687 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 18 bin 240 TL'ye yükseldi.

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        Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay):

        Kasım 2022 Aralık 2022 Ekim 2023 Kasım 2023
        Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 2.349,54 2.451,55 4.112,57 4.213,41
        Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 1.862,43 1.951,20 3.322,78 3.398,12
        15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 2.319,54 2.421,55 4.060,07 4.160,91
        4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 1.255,34 1.306,27 2.188,57 2.253,41
        Açlık Sınırı 7.786,85 8.130,57 13.683,99 14.025,85
        Yoksulluk Sınırı 25.364,30 26.483,94 44.573,30 45.686,81

        MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 80

        Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2.49 oranında gerçekleşti. Son 1 yıldaki değişim oranı ise yüzde 80.12 oldu.

        Gıda harcamasındaki değişim(%):

        Kas’21 Kas’22 Aralık’22 Kas’23
        Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı 3,71 4,87 4,41 2,49
        Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim Oranı - 90,02 98,41 72,50
        Son On İki Ay İtibariyle Değişim Oranı - 137,38 98,41 80,12
        On İki Aylık Ortalamalarla Değişim Oranı - - 106,28 86,42
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