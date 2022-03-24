Açlık otunun faydaları

Diyet yapan ve zayıflamak isteyen kişiler, doğal bitkilerden takviye alarak bu süreci hızlandırmak istemektedir. Bu kapsamda zayıflamak isteyenler için açlık otu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenmiş ve kullanımı önerilmiştir. Açlık otu hakkında çok fazla bilgi bilinmese de kullanımı çok eski tarihlere hatta Osmanlı dönemine kadar dayanmaktadır. Çay olarak tüketilen açlık otu nelere faydası var sorusu da günümüzde sıkça karşımıza çıkmaktadır. İşte açlık otu hakkında merak edilen soruların tüm cevapları.

Açlık Otu Faydaları

Açlık otu faydaları en çok merak edilen konular arasında yer alır. Zayıflama sürecinde doğal ve sağlıklı takviyeler almak isteyen kişilerin tüketebileceği açlık otu ne işe yarar sorusunun cevaplarını sizler için derledik. İşte açlık otunun mucizevi faydaları:

Açlık otu diyet listelerinde yer alan bir bitkidir. Çay olarak tüketimi yapılan bu bitki zayıflamaya yardımcı olur.

Açlık otunun metabolizmayı hızlı ve düzenli çalıştırdığı bilinmektedir. Bu da hem sindirim sistemini düzenler hem de kabızlık sorununa iyi gelir.

Yağ yakım sürecini hızlandırdığı bilinmektedir.

Tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan açlık otunun alternatif tıpta da kullanıldığı ifade edilmektedir.

Böbrek ve kum sorunu olan kişiler tarafından tüketildiğinde böbrek taşını ve kumu dökmeyi kolaylaştırır.

Açlık Otu Zararları

Açlık otu mide, böbrek ve yağ yakımı gibi sorunlara iyi gelir. Ancak tüketiminde aşırıya kaçılması ile birlikte istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Açlık otu ilk olarak deride kaşıntıya yol açabilir. Bunun yanı sıra fazla tüketimi ile birlikte açlık otu karın ağrısına ve spazma sebep olabilir. Açlık otu aynı zamanda müshil etkisi gösterir. Bu yüzden fazla tüketimi bağırsakların normalden fazla çalışmasına yol açar. Bu da ishalle sonuçlanır. Açlık otunun fazla tüketiminin vücuda bir diğer zararı ise sıvı kaybıdır. Bu sıvı kaybı ile vücut dengesi bozulabilir.

Açlık Otu Zayıflatır Mı?

Açlık otu hakkında en sık karşımıza çıkan sorulardan biri zayıflama üzerindeki etkisidir. Tek başına zayıflamayı sağlasa da faydalı bir takviyedir. Açlık otu ilk olarak tokluk hissi veren bir bitkidir. Bunun yanı sıra sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. Açlık otu aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırır. Bu özellikleri ile sabahları aç karnına bir fincan içilen açlık otu zayıflamanızı hızlandıracaktır.

Açlık Otu Kabızlığa İyi Gelir Mi?

Açlık otu halk arasında doğal müshil olarak bilinmektedir. İçeriğindeki bileşenler bağırsakların hızlı bir şekilde çalışmasını ve metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olur. Bu yüzden kabızlık problemi yaşayanlar tarafından tüketilmesi önerilir. Ancak kabızlık için tüketilen açlık otunun miktarına dikkat edilmelidir. Aksi halde kabızlık iyileşirken ishal meydana gelebilir.

Açlık Otu Ne İşe Yarar?

Açlık otu zayıflamaya yardımcı bir bitkidir. Genel olarak çay formatında tüketilen bu bitki yağ yakar ve kilo vermek isteyenlere gün içinde tokluk hissi verir. Açlık otu aynı zamanda böbrek taşı ve kum döken kişilerin de bu süreci daha rahat atlatmalarını sağlayan bir doğal bitkidir.