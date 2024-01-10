Acımsı tat severlere özel: Bitter çikolatalı kolay tarifler

Yapılışı:

Çikolatayı küçük parçalara bölüp geniş bir kaseye koyun. Tereyağını bir tencereye alın ve eridikten sonra kremayı ekleyin. Krema ile tereyağı karıştıktan sonra kaynamaya başladığında kasede bıraktığınız çikolatanızın üzerine dökün.

Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çikolatayı kremayla karıştırın. Karışımı en az 4 saat veya isterseniz gece boyunca soğutun. Soğuttuktan sonra bir çay kaşığını sıcak suya batırın ve trüf karışımından küçük bir top oluşturun.