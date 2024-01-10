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        Haberler Yemek Yapma Acımsı tat severlere özel: Bitter çikolatalı kolay tarifler

        Acımsı tat severlere özel: Bitter çikolatalı kolay tarifler

        Bitter çikolata acı tadına rağmen birçok insan tarafından sevilerek tüketilen bir yiyecektir. Tatlıları lezzetlendiren bu yiyecekle kolayca yapabileceğiniz birkaç tarifi öğrenmek ister misiniz? İşte sizin için, bitter çikolata ile hazırlayabileceğiniz güzel tarifler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 15:02 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:02
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        • 1

          Bitter çikolata, herkesin sevdiği bir tat değildir ancak sevenleri de genellikle her tarifte bitter tercih eder. Yüksek kakao içeriğiyle besleyici özelliğe de sahip olan bitter çikolata ile yapılabilecek basit tarifleri denemek ister misiniz? İşte, bitter çikolata meraklıları için bazı basit tarifler...

          DÜNYA BİTTER ÇİKOLATA GÜNÜ: ÇİKOLATAYA DAİR BİLİNMEYENLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          BİTTER ÇİKOLATALI TRÜF

          Malzemeler (3 kişilik)

          200 gram bitter çikolata, (%70 üzerinde kakao oranı olursa daha iyi olur)

          Bir paket 200 ml krema

          25 gr tuzsuz tereyağı

          Üzeri için:

          İsteğe bağlı kakao, hindistan cevizi veya antep fıstığı parçaları

        • 3

          Yapılışı:

          Çikolatayı küçük parçalara bölüp geniş bir kaseye koyun. Tereyağını bir tencereye alın ve eridikten sonra kremayı ekleyin. Krema ile tereyağı karıştıktan sonra kaynamaya başladığında kasede bıraktığınız çikolatanızın üzerine dökün.

          Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çikolatayı kremayla karıştırın. Karışımı en az 4 saat veya isterseniz gece boyunca soğutun. Soğuttuktan sonra bir çay kaşığını sıcak suya batırın ve trüf karışımından küçük bir top oluşturun.

        • 4

          Hazırladığınız topları pişirme kağıdıyla kaplı bir tepsiye dizin. Topları yaparken trüfünüz yayılmasın diye kaşığınızı ıslatmanız işe yarayacaktır.

          Toplarınızı kaplayacağınız kakao veya diğer seçeceğiniz malzemeyi kaseye koyun ve toplarınızı tek tek üzeri kaplanana kadar içinde yuvarlayın. Üzerini kapladığınız trüfleriniz hazır, bir kaba alıp servis edebilirsiniz.

        • 5

          BAHARATLI SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

          Malzemeler (2 kişilik)

          500 ml tam yağlı süt

          3 adet kakule

          2 adet çubuk tarçın

          2 adet yıldız anason (isteğe bağlı)

          1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)

          1 tatlı kaşığı kakao

          100 gr bitter çikolata (% 80 kakao oranı)

          Üzeri için:

          Beze

          Marshmallow

          Toz Tarçın

        • 6

          Yapılışı:

          Çok kısık ateşte süt baharatlarla, şeker ve kakao ile beraber 5-10 dakika kadar kaynatılır. Bir süzgeçten geçirilerek baharatları içinden alınır.

          Tekrar ocağa oturtulan sütün içine parçalanmış çikolata eklenir ve yine kısık ateşte çikolata tamamen eriyene kadar sürekli karıştırılarak ısıtılır.

        • 7

          Fincanlara bölüştürülür, üzerine beze parçaları konur, tarçın serpilerek sıcak olarak servis edilir. Beze bulamıyorsanız marshmallow kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey eklemeden de tüketebilirsiniz.

        • 8

          BİTTER ÇİKOLATALI BİSKÜVİLİ PASTA

          Pastası için:

          17 adet petibör bisküvi

          2 yemek kaşığı tereyağı

          50 gram bitter çikolata

          Kreması için:

          Yarım çay bardağı süt

          1 tatlı kaşığı nişasta

          250 gram tuzsuz labne

          150 gram bitter çikolata

        • 9

          Bir kapta bisküvileri ezin ve ufalanan bisküvilerin üzerine eritilmiş tereyağı ve çikolatayı ekleyip karıştırın. Bisküvileri kelepçeli tepsinin üzerine yağlı kağıt serdikten sonra yayın ve 15 dakika dondurucuda bekletin.

          Kreması için süt ve nişastayı bir tencerede kaynatın ve kısık ateşteyken içerisine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ve labneyi ekleyin. Tüm malzemeler birbirine iyice karıştıktan sonra soğumaya bırakın.

        • 10

          Dolaptan aldığınız bisküvi harcınızı bir kaba almadan önce eşit şekilde ikiye bölün çünkü arasına krema eklemelisiniz. Böldükten sonra bir borcama alın en alta kremanızdan yayın.

          Daha sonra üstüne bisküvi harcınızı serpin ve bu işlemi malzemeleriniz bitene kadar tekrarlayın. Üzerini streçleyip 6-7 saat buzdolabında dinlendirin ve çıkartacağınız zaman isteğe bağlı olarak üzerine bitter çikolata gezdirerek servis edebilirsiniz.

          Kaynak: Olive Magazine, BBC Good Food

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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