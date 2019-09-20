Açılış Cem Yılmaz'dan

Türkiye'de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM'nin 'Söyleyin de beraber gülelim' sloganıyla dördüncü kez gerçekleştireceği festivalin açılışı Cem Yılmaz'ın Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleşecek 'Soru & Cevap' oturumuyla olacak.

Bu yıl festival takvimine giren etkinlikler arasında geçtiğimiz sezon kapalı gişen oynayan Ozan Güven, Günay Karacaoğlu'nun 'Don Kişot'um Ben'i, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun 'Bir Baba Hamlet'i ve kadrosunda Mert Fırat'ın da yer aldığı 'Josef K' dikkat çekiyor.

İstanbul Komedi Festivali'nin takviminde 4 yıldır yer alan BKM Klasikleri 'Çok Güzel Hareketler 2', 'Güldür Güldür Show', 'Güldüy Güldüy Show' ve 'Ata Demirer Gazinosu'nun biletleri de satışa çıktığı an yoğun ilgi gördü.

2016 yılında başlayan İstanbul Komedi Festivali her yıl etkinlik sayısıyla beraber etkinlik mekanlarını da artarak şehre yayılıyor. Bu yıl; BKM Tiyatro, BKM Mutfak Çarşı'nın yanı sıra Yapı Kredi Bomonti Ada, Feriye Ortaköy, Sofitel Hotel Taksim, Bostancı Gösteri Merkezi, Baba Sahne, Caddebostan Kültür Merkezi, Akasya Kültür Sanat, Das Das, Zorlu PSM gibi pek çok yeni mekânda kahkaha dolu performanslara ev sahipliği yapacak.