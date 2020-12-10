Acılı ekşili sebzeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Sorusu MasterChef Türkiye'de Kış menüsünde bulunmasının ardından merak konusu oldu. İşte acılı ekşili çorba tarifi

Acılı Ekşili Sebzeli Tavuklu Çorba Tarifi İçin Malzemeler

1 adet tavuk but (kalçalı)

1 adet kuru soğan

3 diş küçük sarımsak

1 adet havuç

1 adet kerevizin ortasındaki taze küçük saplar

1 tatlı kaşığı domates ve 1 çay kaşığı biber salçası

1 adet taze soğanın sadece yeşil kısımları

Isteğe bağlı 1 kaşık pirinç

1 çorba kaşığı un

Zeytinyağı

1 adet limon

Tuz, karabiber, pul biber

İsteğe bağlı soya sosu

Acılı Ekşili Sebzeli Tavuklu Çorba Tarifi Yapılışı



Tavuğun üstünü geçecek kadar su ekleyip soğan ve sarımsakları ekleyip haşlıyoruz.

Tavuk pişince soğan ve sarımsakları çöpe atıyoruz, tavuğu soğumaya bırakıyoruz. Tavuğu küçük küçük doğuruyoruz. Tavuk suyunu ayrı bir kaba ayırıyoruz.

Tencerede 3 kaşık kadar zeytin yağını kızdırıp içine 1 tatlı kaşığı pul biberi ekliyoruz. Acısı çıkınca içine küçük küçük doğradığımız kereviz saplarını biraz kavurup ince ince rendelediğimiz havuçlarımızı ekliyoruz.

Çekilmiş karabiber ekliyoruz. Çekilmiş ekliyoruz çünkü çok güzel bir acı veriyor. Salçalarımızı ekleyip kavurup unumuzu ekliyoruz ve kavuruyoruz.

Tavuk suyumuzu azar azar ekleyip unu seyreltiyoruz. Pirinç koyacaksak bu aşamada su kaynayınca ekleyeceğiz.

Tavuklarımızı da ekliyoruz. 15-20 dk pirinçler pişene kadar bekliyoruz.

Tuzunu, limonu, soya sosunu ve taze ince kıyılmış soğanlarımızı ekleyip ocağı kapatıyoruz. Biraz soğuyunca servise hazır, afiyet olsun.