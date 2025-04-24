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        Haberler Sağlık Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisi | Sağlık Haberleri

        Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan Dökmeci, vatandaşlara aile afet planlarını hazırlamaları çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:56
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        Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisi
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        Prof. Dr. Dökmeci, depremlerin Türkiye'nin değişmeyen bir gerçeği olduğunu belirterek, toplumun her bireyinin bu konuda hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

        Dökmeci, planın en küçük bireyden en yaşlı bireye kadar herkes için görev ve sorumlulukları içermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu planın içerisinde bir afet sonrasında kiminle iletişime geçileceği, nerede toplanılacağı konusunda tüm aile fertlerinin bilgisi olduğu için bu anlamda afet sonrası herhangi bir panik yaşanmayacak ve bu sayede tüm aile fertleri bir araya gelebilecektir" diye konuştu.

        Deprem anında "çök-kapan-tutun" hareketinin hayati önem taşıdığını anımsatan Dökmeci, binaların güvenli şekilde boşaltılması, ev, iş yeri ile araçlarda deprem çantasının mutlaka bulundurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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