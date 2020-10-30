Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen acil toplanma alanları merak ediliyor. İzmir'de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar deprem önlemleri konusunda araştırmalarını arttırdı. Acil toplanma alanı nedir? Acil toplanma alanı sorgulama nasıl yapılır? Acil toplanma alanı sorgula

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULA

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ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sırasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.