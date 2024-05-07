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        Haberler Gündem Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final tarihleri: 2024 AÖF final sınavları ne zaman?

        Açıköğretim Fakültesi final tarihleri: 2024 AÖF final sınavları ne zaman?

        Açıköğretim Fakütesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF final sınavlarının uygulanacağı tarihi gündemine aldı. Bilindiği gibi AÖF sınavlarında, ara sınav notu ortalamayı yüzde 30, final sınavı notu ise yüzde 70 etkilemektedir. İşte 2024 AÖF bahar dönemi final sınavı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 00:14 Güncelleme: 07.05.2024 - 00:14
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. 20-21 Nisan tarihleri arasında uygulanan ara sınavların ardından gözler AÖF final sınav tarihlerine çevrildi. Peki, "2024 AÖF final sınavları ne zaman?" İşte 2024 AÖF final sınavı takvimi...

        • 2

          AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

          AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.

          AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAVI

          AÖF yaz okulu 1 Temmuz'da başlayacak ve 17 Ağustos tarihinde sona erecek.

        • 4

          Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos günü uygulanacak.

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