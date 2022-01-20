Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemin öne çıkanları arasında. Tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. TCMB, geçtiğimiz yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekmişti. İşte Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin tahminler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ocak ayı faiz kararını 20 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.
MB FAİZ KARARI NE OLUR?
Piyasada gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi.
Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası geçtiğimiz ay ki toplantıda faizleri 100 baz puan düşürüp politika faizini yüzde 15'ten 14'e indirmişti.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.
BLOOMBERG ANKETİ SONUCU
Bloomberg faiz anketine katılan kurumların beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak ayında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu.
Bloomberg faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu.
Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirim ile Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 13,50 seviyesine getireceğini düşünürken, faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren hiç bir kurum olmadı.
Ankete katılan kurumların yıl sonu faiz beklentisi ise çok geniş bir aralıkta seyrediyor. Yıl sonu için en düşük tahmini paylaşan kurum 2022 sonunda politika faizinin yüzde 9'a inmesini beklerken, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise politika faizinin yüzde 22'ye ulaşmasını bekliyor.
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