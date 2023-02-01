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AÇIKLAMA GELDİ! Şahmaran 2. sezon çıkacak mı? Netflix Şahmaran 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Netflix dizisi Şahmaran 2. sezon gelecek mi?

Mitolojik bir efsaneye dayanan fantastik dizi Şahmaran, Netflix'te yayınlandı. Şahmaran 2. sezonun gelip gelmeyeceğine ilişkin beklenen açıklama dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz'den geldi. Dizi severler Şahmaran 2. sezonun ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. İşte Şahmaran 2. yeni sezon ile ilgili detaylar...

Giriş: 01.02.2023 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Başrollerinde Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir gibi isimleri buluşturan Şahmaran dijital yayın platformu Netflix'te yayınlandı. Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı Şahmaran dizisinin 2. sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Şahmaran 2. yeni sezon ile ilgili merak edilen detaylar...

  • İLK SEZON İZLEYİCİYLE BULUŞTU

    Şahmaran'nın mitolojik efsanesini yansıtan dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturuyor. 20 Ocak Cuma günü saat 11.00'dan itibaren Netflix'te yayına giren Şahmaran tüm dünya izleyicilerine sunuldu.

  • ŞAHMARAN İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Dizinin senaristi Pınar Bulut'a ait ve yeni sezonuna dair detaylar ilk sezonun hemen ardından ortaya çıktı. 

    Dizide Maran karakterini canlandıran Burak Deniz, 2. sezonun tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" dedi.

  • ŞAHMARAN 2. YENİ SEZON TARİHİ

    Şahmaran'nın 2. sezonunun 2023'ün sonuna kadar yayınlanması bekleniyor ve bir kaç sezon daha devam edeceği düşünülüyor.

  • ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NE?

    Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

    Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.

  • OYUNCU KADROSU

    Serenay Sarıkaya

    Burak Deniz

    Mustafa Uğurlu

    Mert Ramazan Demir

    Mahir Günşiray

    Ebru Özkan

    Hakan Karahan

    Elif Nur Kerkük

    Mehmet Bilge Aslan

    Berfu Halisdemir

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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