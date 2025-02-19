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        Haberler Bilgi Gündem AÇIKLAMA GELDİ! Bugün üniversiteler tatil mi? 20 Şubat Perşembe hangi üniversiteler tatil edildi?

        Bugün üniversiteler tatil mi? 20 Şubat Perşembe hangi üniversiteler tatil edildi?

        Türkiye genelinde soğuk hava dalgası hakim olurken, birçok şehir beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler eğitime ara verildiğini duyururken, üniversitelerin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, "Bugün üniversiteler tatil mi? 20 Şubat Perşembe hangi üniversiteler tatil edildi?" İşte 20 Şubat Perşembe tatil olan üniversiteler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 22:19 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:24
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        • 1

          Üniversiteler tatil mi, sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. İstanbul'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi. Bilindiği üzere üniversiteler özerk bir yapıda olduğu için rektörler eğitime verildiğini yaptığı açıklama sonucu duyuruyor. Peki, "Bugün üniversiteler tatil mi? 20 Şubat Perşembe hangi üniversiteler tatil edildi?" İşte detaylar...

        • 2

          BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

          İstanbul genelinde ilk, orta ve lise derecesindeki okullarda Valiliğin kararıyla bugün eğitime ara verilmesinin ardından bazı üniversitelerden de tatil açıklaması geldi.

          Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günleri tüm eğitim süreçlerinin çevrim içi olarak sürdürüleceğini bildirdi.

        • 3

          İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada da "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

          İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eğitim-öğretim faaliyetlerine 20-21 Şubat tarihlerinde ara verildiğini bildirdi.

        • 4

          Yıldız Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, 20-21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

          İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini ifade etti.

        • 5

          Üniversitenin açıklamasında, kurum bünyesinde görev yapan engelli personelin, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanların ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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