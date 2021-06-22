Ev sahipleri gürültüyle uyandı! Manzara şoke etti

AA

AA'nın Guardian'dan aktardığı habere göre, Chalermkiatpattana köyünde yaşayan Ratchadawan Puengprasoppon adlı kadın, cumartesi sabahı erken saatte gürültüyle uyandı.

Neler olduğunu anlamak için etrafa bakınan Ratchadawan, mutfak duvarından içeri girmeye çalışan ve hortumuyla yiyecek bir şeyler arayan Boonchuay isimli fille karşılaştı.

Ratchadawan, hortumuyla mutfağın altını üstüne getiren filin görüntülerini telefonuyla kaydetti.

Üstelik bu, Kaeng Krachan Milli Parkı'nda yaşayan Boonchuay'ın, Chalermkiatpattana köyünü ilk ziyareti değildi.

"SIK SIK ZİYARETE GELİYORLAR"

Milli park yetkililerinden Itthipon Thaimonkol, "Sık sık ziyarete geliyorlar. Yiyeceklerin kokusunu alabildikleri için yerel pazar kurulduğunda her zaman geliyorlar" dedi.

Itthipon, yerel halktan gönüllülerin ve bir milli park görevlisinin, filleri izlemek için birlikte çalıştıklarını ve yüksek ses ile diğer caydırıcıları kullanarak onları ormana geri göndermeye çalıştıklarını kaydetti.

Tayland medyasında yer alan haberlere göre aynı fil, daha önce de Ratchadawan'ın mutfağına girmiş ve yaklaşık 50 bin Tayland Bahtı (yaklaşık 14 bin TL) tutarında hasara yol açmıştı.

Tayland'ın batısında Salakpra Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda fil popülasyonunu inceleyen Dr. Joshua Plotnik, fillerin milli parklardan şeker kamışı veya mısır için yakındaki ekin tarlalarına girmesinin, son derece yaygın bir durum olduğunu söyledi.

Plotnik, "Tayland'da çalıştığım köylerde filler neredeyse her gece çiftçilerin tarlalarına giriyor. Bu hem çiftçiler hem de filler için gerçekten zor bir durum" dedi.

Çoğu köylünün fillere sempatiyle yaklaştığını söyleyen Plotnik, köylülerin bu durumdan muzdarip olduğunu, buna engel olmak için çözüm aradığını ancak genelde filleri suçlamadığını ifade etti.

Asya'da bu tür olayların arttığına ve bunun nedeninin, büyük olasılıkla mevcut kaynakların azalması ve fillerin doğal yaşam alanlarında insanların verdiği rahatsızlıklarının artması olduğuna dikkati çeken Plotnik, fillerin önüne fiziksel engeller koymak gibi yöntemlerin yalnızca kısa vadeli bir etkiye sahip olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Plotnik, "Fillerin yiyecek, su ve diğer ihtiyaçlarını doğal ortamlarında karşılamazsanız, fiziki engelleri aşacak yollar bulacak ve bu ihtiyaçlarını karşılamak için köylere veya ekin tarlalarına gireceklerdir" ifadesini kullandı.