Açelya Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Son zamanlarda gerek doğallığı gerek güzelliği ile aranan yüz haline gelen Açelya Topaloğlu'nun hayat hikayesine göz atalım.

Doğum Tarihi: 19 Kasım 1986

Doğum Yeri: İstanbul

Nereli: İzmir

Yaşı: 34 yaşında

Boyu ve Kilosu: 168 cm ve 54 kg

Burcu: Akrep

Mesleği: Oyuncu

Açelya Topaloğlu Biyografisi

Eğitimi: İlk ve Orta öğretimini İstanbul'da tamamlamıştır. Daha küçük yaşlarda iken dans ile haşır neşir olmuş ve sürekli dans etmiştir. Dansa olan ilgisi ve yeteneğinden dolayı Tan Sağ Türk Dans Okuluna kayıt olmuştur. Daha sonra kendini dans yönünde geliştirdiğine inanarak oyunculuk yönünde kendini geliştirebileceği arayışlara girmiş ve 2009 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuar bölümüne seçilmeyi başarmıştır. 2013 yılında ise mezun olmuş ve karşımıza başarılı bir oyuncu olarak çıkmayı başarmıştır.

Özel Hayatı: Açelya Topaloğlu'nun özel hayatı ile ilgili pek çok dedikodu çıkmıştır. Bunlardan ilki 2015'te İnadına Aşk adlı dizideki partneri Can Yaman'dır. Can Yaman ile rol aldığı dizi boyunca aşk yaşadıkları söylenmiş ve kendilerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda bu iddiaları destekler niteliktedir. Fakat daha sonraları sebep nedir bilinmez Açelya Topaloğlu Can Yaman ilişkisi bitmiştir. Sonraki projelerinden birisi olan Görevimiz Komedi adlı güldürü programının sunucusu olan Serhat Kılıç ile adı anılmaya başlamış ve bir akşam baş başa yemek sonrasında Açelya Topaloğlu elinde gül ile görüntülenmiştir. Bu sırada "Sen taksiye bin aşkım" dediği öne sürülen Serhat Kılıç ile hala ilişkisinin sürdüğü söyleniyor. Ne diyelim Açelya Topaloğlu'na aş hayatında mutluluklar diliyoruz.

Oynadığı diziler: İlk olarak karşımıza 2008 yılında Aşk Yakar dizisinde Belda karakteri ile çıkmıştır. 2010 senesinde ise Kanal D'nin arka sokaklar dizisinde Ahu Gözcü rolüne hayat vermiştir. Bu dizilerde üzerinden amatörlüğü atan Açelya Topaloğlu 2012 yılında Show TV projesi olan Eve Düşen Yıldırım isimli dizide Sevda rolünü canlandırmıştır. Sene 2014'e gelindiğinde ise artık başrole hazır olan Açelya Topaloğlu Kaçak Gelinler Projesinde Selin Şekerci ve Deniz Baysal ile başrolleri paylaşmıştır. 2015 yılında biten Kaçak Gelinler ‘in hemen arkasından aynı yıl içinde Can Yaman ile başrolünü paylaştığı İnadına Aşk adlı dizide Defne karakterine hayat vermiştir. 2017 yılında Kanal D'de başlayan ve hala devam eden Meryem dizisinde Derin karakterini canlandırmaktadır.

Oynadığı diziler dışında filmlerde de rol almıştır. İlk filmi Beni Seviyorum adlı kısa filmdir. Daha sonra ise 2011 yılında Gece Sularında İstanbul isimli filmde Nihan karakterine hayat vermiştir. Bu filmde rolü ile göz dolduran Açelya Topaloğlu 2013 yılında Arkadaşlar Arasında isimli sinema filminde Meryem rolünü canlandırmıştır.

İş Hayatı: Açelya Topaloğlu ilk olarak gençlik zamanlarda kaydolduğu Tan Sağ Türk Dans Okulu'na gittikten sonra kısa da olsa Anadolu Ateşi adlı dans grubunda yer almıştır. Daha sonra ise Müjdat Gezen Sanat Okulu Konservatuar bölümünü bitirmiş ve ilk projesi olan Aşk Yakar isimli dizi ile 2008 yılında karşımıza çıkmıştır. Bu diziyi 2010 yılında Arka Sokaklar, 2011'de Gece Sularında adlı sinema filmi, 2012'de Eve Düşen Yıldırım dizisi takip etmiştir. Daha sonra ise ilk başrol dizisi olan Kaçak Gelinler dizisinde Almila Peker karakterine hayat vermiştir. 2014 senesinde Volkan Severcan Tiyatrosunun müzikali olan Sersefil Müzikalinde rol almıştır. Ayrıca yine 2014 yılında Avea, Teremyağ, Ülker, Arçelik gibi ünlü markaların reklamlarında oynamış ve Gökhan Türkmen'in Sen İstanbul'sun klipinde de rol almıştır. 2015 yılında ise Can Yaman ile başrollerini paylaştığı Fox TV yapımı olan İnadına Aşk dizisinde Defne karakterini canlandırmıştır. Daha sonra ise Görevimiz Komedi isimli yeni oyuncular yetiştirmeyi amaçlayan sunuculuğunu Serhat Kılıç'ın yaptığı Görevimiz Komedi adlı programda jüri üyeliği yapmıştır. Şimdilerde ise Kanal D'nin sevilen projesi Meryem'de iddialı Derin karakterini canlandırmaktadır.

Diğer Bilgiler: Sempatik oyuncu Açelya Topaloğlu'nun lakabı "Mimik Kraliçesi" dir. Bunun yanı verdiği röportajlardan birisinde "Bana karışan adama katlanamam, bana giyme, gitme denilmesinden hoşlanmam" diyerek ilişkiler hakkındaki düşüncelerini belirtmiş, ayrıca rol için yapmam dediği bir şey olmadığını senaryo gereği her şeyi oynayacağını da belirtmiştir.

Hayatının dönüm noktası olarak annesinin onu danstan oyunculuğa yönlendirmesi olduğunu söylemiştir.

Açelya Topaloğlu'na ilerideki kariyerinde başarılar ve mutluluklar diliyoruz.