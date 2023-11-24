Aç karnına tüketilmemesi gereken 20 yiyecek: Mideye zarar veriyor
Aç karnına tüketilen bazı yiyecekler mide ve bağırsağa zarar verebilir. İşte aç karnına tüketilmemesi gereken 20 yiyecek
- 1
MEYVE SUYU
Özelikle meyve asitleri açısından yüksek olan turunçgiller, boş midede ekşimeye neden olabilr. Ayrıca gastrit ve mide ülseri riskini artırabilir.
- 2
ASİTLİ İÇECEKLER
Sabahları asitli içecekler tüketmek mukoza zarına zarar verebilir. Mide kan akışını azaltarak yiyeceklerin daha yavaş sindirilmesine neden olabilir.
- 3
BAHARATLAR
Baharatlı yiyecekler gaz oluşumuna neden olabilir ve midenizde asit üretimini artırabilir.
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- 4
MUZ
Mideniz boşken muz yemek kandaki magnezyum oranının yükselmesine neden olur. Bu durum kalp sağlığınıza zarar verebilir.
- 5
ÇİĞ SEBZELER
Çig sebzeler zengin amino asit kaynaklarıdır. Ancak özellikle aç karnına tüketilen çiğ sebzeler yanma, şişkinlik ve karın ağrısı gibi problemlere neden olabilir.
- 6
DOMATES
Domatesin içerisinde bulunan tanik asit mide asidini yüksek oranda yükseltir. Bu durum mide ülserine neden olabilir.
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- 7
ARMUT
Armutun içerisinde bulunan ham lif, aç karnına midenin içerisindeki mukoza zarlarına zarar verebilir.
- 8
YOĞURT
Aç karnına yoğurt yerseniz midede oluşan hidroklorik asit, laktik asit bakterilerini öldürür. Bu nedenle bu tür ürünler kahvaltıdan sonra tüketilmelidir.
- 9
ŞEKERLİ ÜRÜNLER
Şeker yemek insülin seviyesini yükseltir bu durum pankreasın iş yükünü önemli ölçüde artırır ve diyabet riskine neden olabilir.
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- 10
MAYALI YİYECEKLER
Maya içeren yiyecekler aç karnına mide zarına zarar verebilir ve şişkinliğe neden olur.
Kaynak: Bright side