Güne bu yiyeceklerle başlıyorsanız dikkat! Sağlığınızı tehdit edebilir
Sabahları ne yediğiniz, yalnızca gününüzü değil, uzun vadede sağlığınızı da etkiliyor. Gece boyunca aç kalan bedeniniz için yanlış bir besinle güne başlamak, sindirim sorunlarından halsizliğe kadar birçok probleme yol açabilir. Peki, karnınız açken uzak durmanız gereken o yiyecekler ve içecekler hangileri? İşte detaylar...
- 1
Aç karnına içilen kahve, yenen muz ya da yoğurt… Hepsi aslında düşündüğünüz kadar masum değil! Gün boyu enerjik hissetmek istiyorsanız, sabah tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz şart. İşte sindirim sisteminizi zorlayan ve sağlık sorunlarına neden olabilecek o sabah rutinleri...
SABAHLARI AÇ KARNINA TÜKETMEMENİZ GEREKEN YİYECEKLER VE İÇECEKLER
Sabahın erken saatlerinde ne yediğiniz, gün boyunca nasıl hissedeceğinizi büyük ölçüde etkiler. Gece boyunca süren açlık sonrası vücudumuzun enerjiye, besine ve sindirim sistemini yormayacak bir başlangıca ihtiyacı vardır. Ancak bazı sağlıklı görünen yiyecek ve içecekler, aç karnına tüketildiğinde istenmeyen etkilere yol açabilir. İşte sabahları dikkatli tüketmeniz gereken bazı besinler:
- 2
KAHVE
Güne kahveyle başlamadan duramayanlardansanız dikkat! Kahve, uyanıklığı artıran ve enerji veren en popüler içeceklerden biri olsa da, aç karnına içildiğinde mide asidini yükseltir. Bu da mide ekşimesi, hazımsızlık ve reflüye neden olabilir. Sabah kahvenizden vazgeçemiyorsanız, onu en azından bir parça ekmek veya krakerle birlikte tüketmeye özen gösterin.
- 3
MUZ
Potasyum, lif ve C vitamini bakımından zengin olan muz, gün içinde enerji veren sağlıklı bir atıştırmalık olarak öne çıkar. Ancak sabah aç karnına tüketildiğinde kandaki magnezyum seviyesini ani şekilde artırabilir. Bu durum kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Ayrıca içeriğindeki yüksek doğal şeker, ani bir enerji yükselmesi yaratıp günün ilerleyen saatlerinde halsizlikle sonuçlanabilir.
-
- 4
BAHARATLI YİYECEKLER
Aç karnına tüketilen baharatlı yiyecekler, mide zarını tahriş edebilir. Bu da hazımsızlık, yanma hissi ve asit reflüsü gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.
- 5
TURUNÇGİLLER
Portakal, greyfurt gibi turunçgiller bol miktarda C vitamini içerir. Ancak yüksek asit oranı nedeniyle aç karnına tüketildiklerinde mideyi tahriş edebilir, hatta ülser riskini artırabilir.
- 6
GAZLI İÇECEKLER
Aç karnına içilen gazlı içecekler, mideye aniden gaz yüklemesi yaparak şişkinlik, gaz sancısı ve rahatsızlığa yol açabilir. Ayrıca mide asidini artırarak sindirimi zorlaştırabilirler.
-
- 7
ŞEKERLİ YİYECEKLER
Şerbetli tatlılar ve kek gibi tatlı yiyecekler sabahları cazip gelebilir. Ancak bu tarz gıdalar aç karnına tüketildiğinde kan şekerinde ani bir yükselmeye, ardından hızlı bir düşüşe neden olur. Bu durum günün ilerleyen saatlerinde enerji kaybı ve yorgunluk yaratabilir. Uzun vadede ise insülin direncine ve diyabete zemin hazırlayabilir.
- 8
KIZARMIŞ YİYECEKLER
Kızartmalar yağ açısından oldukça zengindir ve aç karnına tüketildiklerinde sindirim sistemine fazladan yük bindirir. Sabahları böyle ağır gıdaları tüketmek mide bulantısı, şişkinlik ve yorgunluk hissi yaratabilir.
- 9
İŞLENMİŞ GIDALAR
Sosis, salam, cips gibi işlenmiş gıdalar; katkı maddeleri, koruyucular ve yapay içerikler açısından zengindir. Aç karnına tüketildiklerinde mide zarını tahriş edebilir ve sindirim sorunlarına neden olabilir.
-
- 10
SÜT ÜRÜNLERİ
Yoğurt ve süt, sağlıklı besinler arasında yer alsa da, aç karnına tüketildiklerinde bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Özellikle yoğurttaki faydalı bakteriler, boş mide asidi tarafından etkisiz hale getirilebilir. Bu da beklenen faydayı ortadan kaldırır ve asit reflüsüne zemin hazırlayabilir.
- 11
ÇİĞ SEBZELER
Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı sebzeler, aç karnına tüketildiklerinde bazı sorunlara yol açabilir. Lif ve amino asit açısından zengin olan çiğ sebzeler, sabahları mideye fazladan yük bindirerek şişkinlik, gaz ve mide ağrısına neden olabilir.
Sabahları vücudunuza nazik davranmak önemlidir. Güne besleyici ama mideyi yormayan bir kahvaltıyla başlamak, enerjinizi dengede tutar ve sindirim sağlığınızı korur. Aç karnına tükettiğiniz bazı masum görünen besinler bile ilerleyen saatlerde sizi olumsuz etkileyebilir.
Görsel Kaynak: istockphoto