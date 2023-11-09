Aç karnına kahve içmek kötü mü?
Uzmanlar, aç karnına kahve içmenin etkilerini değerlendirdi. Bağırsakların uyum sağlayabileceğini aktaran uzmanlar, bu alışkanlıkta dikkat edilmesi gereken bazı noktalara dikkat çekti
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Massachusetts General Hospital'dan Gastroenterolog Dr. Trisha Pasricha, aç karnına içilen kahvenin olası zararlarını The New York Times'a anlattı.
Pasricha, birçok insanın sabahları bir fincan kahveyle güne başladığını aktararak, sosyal medyada bir şeyler yemeden içilen kahvenin bağırsaklara zarar verebileceği, şişkinlik, akne, saç dökülmesi, anksiyete, tiroid sorunları veya ağrılı regl dönemleri gibi diğer hastalıklara katkıda bulunabileceği fikrinin, kuşku kadar popülerlik de kazandığını söyledi.
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Amerikan Gastroenteroloji Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Kim Barrett, araştırmacıların 1970'lerden bu yana kahve içmenin yararlarını ve zararlarını, özellikle de bağırsaklarla ilgili olanlarını araştırdıklarını söyledi. Öte yandan midenin kahve de dahil olmak üzere her türlü tahriş edici maddeye karşı dayanıklı olduğu kaydedildi.
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Dr. Barrett, "Midenin kendini korumak için pek çok yolu vardır" diyerek, şunları söyledi: "Örneğin, mide zarı ile yediğiniz şey arasında güçlü bir kalkan oluşturan kalın bir mukus tabakası salgılar.Bu kalkan aynı zamanda mideyi yiyecekleri parçalamak için gereken kendi doğal asidik ortamından da korur. Midenin savunmasının aşılması için çok sert bir madde tüketmeniz gerekir çünkü mide sürekli olarak olumsuz ve zarar verici bir ortamdadır."
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KAHVE BAĞIRSAKLARI NASIL ETKİLER?
Dallas'taki Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi'nden İç Hastalıkları bölümü şefi Dr. Byron Cryer ise, alkol, sigara dumanı ve bazı nonsteroid antienflamatuar ilaçlar gibi tahriş edici maddelerin midemizin doğal savunma mekanizmalarını değiştirdiği ve iç yüzeyine zarar verdiğinin iyi bilindiğini söyledi.
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Bazı tahriş edici maddeler mideyi asit ve ülser oluşumuna karşı daha savunmasız hale getirebilirken, çok sayıda büyük çalışma kahve için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ortaya koydu. Örneğin; 2013 yılında Japonya'da yaşayan 8.000'den fazla kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günde üç veya daha fazla fincan içenler arasında bile kahve tüketimiyle mide veya bağırsakta ülser oluşumu arasında önemli bir ilişki bulunamadı.
Dr. Cryer, "Konsantre halde bile olsa kahvenin midede nesnel bir hasara yol açması muhtemel değildir" dedi.
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Dr. Cryer, sözlerine şöyle devam etti: "Bununla birlikte, kahvenin bağırsak üzerinde bir etkisi var; kolonu hızlandırabilir, bağırsak hareketini tetikleyebilir ve midede asit üretimini artırır. Bağırsakların dışında, kahveden alınan kafeinin kalp atış hızını ve kan basıncını artırdığı iyi biliniyor. Kahve, yatma vaktine çok yakın içildiğinde uykuyu bozabilir; ancak bu değişiklikler geçicidir."
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ARTAN MİDE ASİDİ HERHANGİ BİR SORUNA NEDEN OLUR MU?
Dr. Barrett, aç karnına kahve içmenin mideye herhangi bir zarar verme olasılığının düşük olduğunu, ancak teorik olarak mide ekşimesine neden olabileceğini söyledi.
Kahvenin mide asidi üretimini tetiklediği biliniyor; ancak midede yiyecek varsa ya da kahveyi süt veya kremayle içmek bu asidi nötralize etmeye yardımcı olan bir tampon oluşturmaya yardımcı olur. Dr. Barrett, özellikle de kahve sade ise, yemek yemeden kahve içmenin mide pH'ını sütle ya da yemekle içmeye kıyasla daha fazla düşürebileceğini söyledi.
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Dr. Trisha Pasricha, pH değerinin biraz daha düşük olmasının mide zarı için bir sorun teşkil etmese de, asitten kaynaklanan hasara karşı çok daha savunmasız olduğu için yemek borusu zarı için bir sorun teşkil edebileceğini söyledi.
Pasricha, "Ayrıca, birkaç çalışma kahvenin yemek borusunu mideye bağlayan sfinkteri gevşetip açabileceğini göstermiştir; bu da varsayımsal olarak mideden gelen asidin yemek borusuna daha kolay sıçramasına ve hoş olmayan mide ekşimesi semptomlarına neden olabilir.
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Ancak bu konuda da veriler kafa karıştırıcı. Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 15 çalışmanın 2014 yılında gözden geçirilmesiyle kahve tüketimi ve mide ekşimesi semptomları arasında bir bağlantı bulunmazken, 48.000'den fazla kadın hemşirenin verilerinin kullanıldığı 2020 tarihli bir çalışmada kahve içenler arasında mide ekşimesi semptomları riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
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Bilim insanları, kahvenin yemek borusunu nasıl etkileyebileceğini anlamak için Barrett özofagusu adı verilen ve yemek borusu, uzun süredir asit reflü sorunu olan kişilerde olduğu gibi mide asidine kronik maruziyetten zarar gördüğünde ortaya çıkan bir durumu da inceliyor. Bu durumda, yemek borusunu kaplayan hücreler kendilerini asitten korumak için daha sert, mide benzeri hücrelere dönüşür. Bu değişiklikler, özellikle ailede bu durum varsa ya da sigara içiyorsanız, yemek borusu kanseri riskini artırabilir. Ancak güven verici bir şekilde, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada kahve tüketimi ile benzer bir ilişki bulunmamıştır. Yazarlar, Barrett özofagusu için kahveden kaçınmanın muhtemelen yararlı olmayacağı sonucuna vardı" dedi.
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PEKİ NE YAPMALIYIZ?
Pasricha, hastalarına genellikle semptomlarını not etmelerini söylediğini belirterek, şunları söyledi: "Eğer kahve içtikten sonra sürekli olarak göğüslerinde bir yanma ya da ağızlarında ekşi bir tat hissediyorlarsa, kahveyi azaltmak isteyebilirler. Sabah fincanınıza biraz süt veya krema ya da küçük bir lokma yiyecek eklemek de yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir belirti fark etmiyorsanız, muhtemelen kahveden sonra önemli bir reflü yaşamayan birisiniz ve huzur içinde içmeye devam edebilirsiniz."
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Dr. Cryer kahvesini düzenli olarak latte veya cappuccino olarak içiyor. "Buharda pişirilmiş süt acılığı azaltıyor ve genel olarak, kahve içmek uzun ömür, daha düşük kardiyovasküler hastalık riski ve karaciğer, prostat, meme ve kolorektal kanser dahil olmak üzere birçok kansere karşı koruma dahil olmak üzere birçok sağlık yararı var" dedi.
Dr. Cryer, "Kahvenin yararlarına ilişkin kanıtlar zararlarından çok daha fazladır" dedi.
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