Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan isimlerden biri de Vincent Aboubakar oldu. Tartışmalı bir transfer sürecinin ardından takıma katılan Kamerunlu yıldız Başakşehir’e 1 ve Fenerbahçe’ye 2 gol atarak Süper Lig’deki gol sayını 4’e çıkardı.

FENERBAHÇE'Yİ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Beşiktaş'ın dünkü derbide ilk 2 golünü atan Vincent Aboubakar, üçüncü Fenerbahçe derbisinde üçüncü golünü attı. Siyah-beyazlı takımda 2016-2017'da kiralık forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atmıştı. Kamerunlu futbolcu, bu sezonki ilk derbi maçta fileleri 2 kez havalandırmayı bildi. Aboubakar, bu sezon ligdeki 4. golünü de kaydetti.

ÜÇ GOL SONRA 2 SEZONU GERİDE BIRAKACAK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle son 2 sezonda Porto forması ile sadece 20 maça çıkan Aboubakar, fileleri 6 kez havalandırmıştı. 28 yaşındaki oyuncu 3 gol daha bulması halinde geride kalan 2 sezonu geride bırakmış olacak. Beşiktaş formasını daha önce giydiği 2016-17 sezonunda 38 karşılaşmada görev yapan Aboubakar, 19 gol atarken 4 de asist yapmıştı.