Avrupa Birliği’nin (AB) medyaya sızdırdığı Türkiye’ye nasıl yaptırım hesapları içinde olduğu planları tam evlere şenlik. Aslında Türkiye’nin tezlerinin ne kadar güçlü olduğunun işaretlerini bu hareket planında görmek mümkün.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları konuyu her yönüyle zirveye taşıdı. AB’nin, “yasa dışı” olarak gördüğü Türkiye’nin girişimlerine karşılık yaptırım hesaplarından birisi de havacılık. Reuters'a Türkiye ile AB arasında yürütülen ‘Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması’ müzakerelerini durduracakları bilgisini sızdırmışlar.

Halbuki AB’nin talebiyle başlayan bu anlaşma, zaten 4 ay önce ve Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından dururulmuştu. Çünkü 28 AB üyesi ülkeden birisi Türkiye’nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY). Bu anlaşma imzalanma aşamasına gelmiş olsaydı, Türkiye tanımadığı GKRY ile masaya oturmayacağından zaten sonuca ulaşmayacaktı. Dışişleri Bakanlığı da ‘Tanımadığım GKRY anlaşma imzalamam’ dediği için konu 4 ay ince kapanmıştı. AB, Türkiye’nin kapattığı bir müzakereyi kendisi yapmış gibi sunmaya çalışıyor.

Öte yandan bu anlaşmayı AB, üyesi ülkelerin daha rahat havacılık faaliyeti yürütmesi için istiyordu. Daha önceki ‘Yatay Anlaşma / Open Skies’ müzakerelerinin devamıydı. Adil rekabet, sermaye hareketi, AB ile Türkiye hava sahasında sınırsız uçuş gibi hususları öngörüyordu.

Ayrıca Türkiye’nin güçlü havacılık sektörü Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) standartlarında olduğu için diğer hususlarda ülkemize bir katkısı da söz konusu olmayacaktı.

Eğer AB’nin diğer yaptırımları da bunun gibi olacaksa telaşa gerek yok.

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