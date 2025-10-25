Habertürk
        Haberler Sağlık Ablasından aldığı ilikle yaşama tutundu | Sağlık Haberleri

        Ablasından aldığı ilikle yaşama tutundu

        Afyonkarahisar'da yüksek riskli lösemi türü nedeniyle zor günler geçiren 20 yaşındaki genç kızın yüzü ablasından yapılan ilik nakliyle güldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:57 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:57
        Ablasından aldığı ilikle yaşama tutundu
        Fadime Özişe, karın ağrısı ve deri altında kırmızılık şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu.

        Aldığı ilaç ve kemoterapi tedavisiyle yendiğini düşündüğü hastalık bir süre sonra tekrarlayan Özişe, ilik nakli yapılması gerektiği bildirildi.

        Aile bireylerinden yapılan tahlillerde Öziş ile doku uyumu sağladığı belirlenen ablası umut oldu.

        Özişe, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ablasından kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

        HASTALIĞI İKİNCİ KEZ YENDİ

        Fadime Öziş, AA muhabirine, kanser teşhisinin 12 yaşındayken konulduğunu, o günden sonra kendisi için zor günlerin başladığını söyledi.

        Eğitim hayatını hastanede ve evde sürdürdüğünü anlatan Öziş, yakınlarının da desteğiyle moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını dile getirdi.

        Öziş, hastalığı yendiğini düşünürken birkaç yıl sonra yapılan kontrollerde kan değerinin yüksek çıktığını belirterek, "Yüksek riskli lösemi türünün tekrarlandığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Kemoterapi tedavisi aldım. Sonra nakil süreci başladı. İşitme engelli ablamdan nakil oldu. Onun da düğünü olacaktı. Düğünü benim için ertelediler. Moral veren personele de teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Anne Gülistan Öziş, yılladır süren zorlu süreci başarıyla atlattıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, başarılı bir ilik nakli sürecinin yaşandığını vurgulayarak, "Çok şükür hastalığı tedaviyle kontrol altına aldık. Genç kızın sağlık durumu gayet iyi." dedi.

