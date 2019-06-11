ABD’ye giriş yapan kişilerin, pasaport ve vize kontrol işlemi sırasında toplanan verilerinin hack’lendiği ortaya çıktı. ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP) tarafından yapılan açıklamaya göre ‘hacker'lar, Gümrük ve Sınır Koruması’nın ülkeye giriş sırasında topladığı turistlerin ve araç plakalarının yer aldığı veritabanına sızdı.

CBP, siber korsanlarının bir alt yüklenici ağı aracılığıyla ABD’ye gelen kişilerin görüntülerine erişebildiğini itiraf etti.

İsmi verilmeyen sözkonusu alt yüklenici firmanın, turistlerin ABD’ye giriş esnasında çekilen fotoğraflarını, CBP politikalarına aykırı olarak kendi ağına devrettiği belirlendi. Ortaya çıkan bu büyük veri skandalının 31 Mayıs 2019’da fark edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak ABD Kongresi üyelerini uyaran CBP, olayı aktif olarak soruşturmak için diğer yasa uygulayıcı kurumlar ve siber güvenlik kuruluşları ve kendi mesleki sorumluluk bürosu ile yakın iş birliği halinde çalıştığını duyurdu.

Ancak kurum, sözkonusu firmanın fotoğrafları ne zaman aktardığı veya bilgisayar korsanlarının toplamda kaç kişinin resimlerine ulaştığını açıklamadı.

YÜZ TANIMADA KULLANILIYOR

Yetkililer, çalınan bilgilerin başka tanımlayıcı bilgiler içermediğini ve pasaport veya diğer seyahat belgesi fotoğraflarının tehlikeye atılmadığını ifade etti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması, ülkedeki havaalanlarında ve kara sınır geçişlerinde turistlerin görüntülerini topluyor. ABD’de, ülkeye yasadışı yoldan girmeye çalışanlar da dahil olmak üzere kişileri tanımlamak için yüz tanıma sistemleri de kullanılıyor.