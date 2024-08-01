Abdüllatif Şener'in acı günü
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla vurarak öldürdüğü anneannesi toprağa verildi
Bedirhan Şener'in dün silahla öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Şener ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Taner Yıldız, Lütfi Elvan ve eski Anayasa Başkanı Haşim Kılıç katıldı.
Cenazede eski Bakan Abdüllatif Şener, taziyeleri kabul etti.
Bedirhan Şener (Fotoğraf: İHA)
Çetiner'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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