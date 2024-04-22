Abdullah Avcı, kariyerine Türkiye Kupası ile taçlandırmak istiyor

Kulüp düzeyinde 10 yıla yaklaşan Başakşehir kariyerinin ardından kısa süren Beşiktaş macerası sonrası Trabzonspor'un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda teknik adamlık kariyerinin en büyük başarılarına imza attı.

60 yaşındaki Avcı, bir Süper Lig şampiyonluğu ve iki Süper Kupa elde ettiği Trabzonspor'la bu kez Türkiye Kupası'nı kazanarak teknik adımlık kariyerini bir kupayla daha taçlandırmayı hedefliyor.

HEDEFE DOĞRU

Trabzonspor'un başına geldiği ikinci dönemde Trendyol Süper Lig'de üçüncülük hedefi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kupa hedefi koyan Avcı, hedefe doğru ilerliyor.