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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: "İki kulvarda yolumuza devam ediyoruz" - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: "İki kulvarda yolumuza devam ediyoruz"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, iki kulvarda da yollarına devam ettiklerini belirterek, yedikleri golün ise yumuşak bir takım olmaktan kaynakladığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 23:30 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:30
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        "İki kulvarda yolumuza devam ediyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında seyircisiz oynadığı maçta Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, "Tüm vatandaşlarımızın ve taraftarlarımızın bayramını kutluyorum. Ocak ayında 9 maç yaptık, 17 Mart'tan sonra ise 2 maç oynadık. Bu tarz planlamalar takımların ritmi için iyi olmuyor. Bülent Hoca geldikten sonra yarı yarıya 5'li oynamayı duruma göre tercih etti. Biz de böyle bir format bekliyorduk. Ona göre net bir şekilde çalıştık. Gerekli pozisyonlara ilk yarı itibarıyla girdik. Böyle maçlarda öne geçersen maç farklı bir boyuta geçiyor. Geçemezsen farklı bir boyuta geçiyor. Yediğimiz gole baktığımızda 4 kişi arasında oyuncu çıkıyor. Yumuşak takımız. Temaslı oyunda iyi değiliz bizim en zayıf noktalarımızdan biri bu. Rakip öne geçince direnç arttı. Biz de zaman zaman oyun disiplininden koptuk. İki forvete döndük ama gerçekleşmedi istediklerimiz. Topa çok fazla sahip olduk ama bu sonuç almak için yeterli değil. Geri düştüğümüzde bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz" dedi.

        Ligde üçüncülük ve kupa şanslarının devam ettiğini belirten Avcı, "Bugün kazanabilseydik büyük bir avantaj yakalayacaktık. Üçüncülük için büyük bir adım atacaktık. Bugün gerçekleşmedi. Buradan kafamızı kaldırıp önümüzdeki haftaki maça hazırlanmamız gerekiyor ve sonra da kupa maçımız var" diye konuştu.

        Avcı, Trezeguet'i sakatlık riskinden dolayı oyundan aldıklarını da sözlerine ekledi.

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