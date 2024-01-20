Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip: Hull City...
Trabzonspor'da takımdan ayrı çalışmasına karar verilen Abdülkadir Ömür, İngiltere yolunda. Championship ekiplerinden Hull City, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
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Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Abdülkadir Ömür ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat eden Ada ekibi Hull City'nin Trabzonspor ile de temasa geçtiği öğrenildi.
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TRT Spor'un haberine göre, kulüpler arasında anlaşma sağlanaması durumunda milli oyuncunun Ada ekibine transferi gerçekleşebilir.
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Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla toplamda 211 maça çıkıp 25 gol attı ve 36 da asist yaptı.
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Bordo-mavili ekip geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un yönetim kurulu kararıyla A takımdan ayrı çalışması yönünde bir karar almıştı.
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