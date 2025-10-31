Dünyaca ünlü Mısırlı hafız merhum Abdulbasit Abdussamed'in oğlu İsam hayatını kaybetti.

Merhum hafız Abdussamed'in ailesi, İsam Abdulbasit Abdussamed'in bugün vefat ettiğini duyurdu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Facebook hesabından İsam'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Şen, "Büyük kârî Şeyh Abdulbasit Abdussamed'in oğlu İsam Abdulbasit Abdussamed'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, saygıdeğer ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, Mısır'ın ünlü kârîlerinden merhum hafız Abdulbasit Abdussamed'in, 1970'li yıllarda genç Türk Müslümanların gönüllerinde derin izler bırakan, Allah aşkıyla dolu okuyuşlarıyla gönülleri fetheden, ruh ve vicdanların arınmasına katkı sağlayan ölümsüz bir şahsiyet olduğunu belirtti.