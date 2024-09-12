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        Haberler Ekonomi Enerji ABDnin ticari ham petrol stokları arttı - Enerji Haberleri

        ABD'nin ham petrol stokları arttı

        ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 800 bin varil arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:16
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        ABD'nin ham petrol stokları arttı
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        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 800 bin varil artarak 419 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil artacağı yönündeydi.

        Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 300 bin varil artarak 380 milyon varil seviyesine ulaştı.

        Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 221 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

        PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

        ABD'nin günlük ham petrol üretimi 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında 46 bin varil azalarak 13 milyon 654 bin varile geriledi.

        Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 75 bin varil artışla 6 milyon 867 bin varile yükselirken, ham petrol ihracatı günlük ortalama 451 bin varil azalarak 3 milyon 305 bin varil oldu.

        EIA'nın Eylül 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 300 bin varil, gelecek sene ise 13 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansından servis edilmiştir.

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