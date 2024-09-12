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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı - 12 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin kıyı kesimleri, Trakya, Karadeniz ile Batı Akdeniz'de sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 07:32 Güncelleme: 12.09.2024 - 07:32
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        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 30°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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