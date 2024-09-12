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        Haberler Yaşam Her bayrak bir mesaj veriyor: Dünya bayraklarının gizli anlamları! Hangi ülkenin bayrağı ne anlatıyor?

        Her bayrak bir mesaj veriyor: Dünya bayraklarının gizli anlamları!

        Dünyanın dört bir yanındaki bayraklar, sadece renklerin ve şekillerin birleşiminden ibaret değil; her biri, tarihî olaylardan kültürel değerlerine kadar derin anlamlar taşır. Peki, hangi ülkenin bayrağı neyi anlatıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 12.09.2024 - 08:00
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        • 1

          Her ülkenin bayrağı, o milletin tarihini, kültürünü ve ideallerini yansıtan gizli bir dile sahiptir. Renklerin ve sembollerin arkasındaki bu mesajlar, bir ülkenin kimliğini ve geçmişini ortaya koyar. İşte ülkeler ve bayrakları...

        • 2

          1. ARNAVUTLUK

          Arnavutluk bayrağını koyu kırmızı arka planı sayesinde fark etmek kolaydır. Çift başlı kartal silueti, Arnavutluk'un bir zamanlar ait olduğu Bizans İmparatorluğu'nun sembolünden gelmektedir.

        • 3

          2. ANTİGUA VE BARBUDA

          Antigua ve Barbuda bayrağındaki altın, mavi ve beyaz, ülkenin doğal turistik cazibe merkezlerini tasvir eder: güneş, deniz ve kum. Güneş, ülkenin Afrika kökenini temsil eden siyah arka planıyla yeni bir çağın şafağını tasvir eder. Zaferin V harfi şeklindeki kırmızı arka plan ise halkın enerjisini ve gücünü simgeliyor.

        • 4

          3. BELİZE

          Belize bayrağı maun endüstrisinin ülke ekonomisi için önemini sembolize eder. Ulusal sloganları Sub Umbra Floreo'nun (“Gölgenin Altında Gelişirim”) yer aldığı armada, biri balta diğeri kürek tutan iki oduncu görülür. İki adamın üzerinde büyük bir maun ağacı yer almaktadır.

        • 5

          4. BREZİLYA

          Listemizdeki en tanınmış bayraklardan biri olan Brezilya bayrağı mavi, yeşil ve sarının canlı kombinasyonuyla bilinir. Başlangıçta Brezilya'yı yöneten Portekizli aileleri temsil eden yeşil arka plan, bir darbeden sonra ülkenin gür ormanlarını sembolize etmeye başladı.

        • 6

          5. KAMBOÇYA

          İlk olarak Kamboçya 1948 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazandığında kabul edilen bu bayrak, 1970 yılında Khmer Cumhuriyeti döneminde değiştirildi. Kamboçya, monarşinin yeniden tesis edildiği 1993 yılında bu bayrağı yeniden benimsemeden önce iki farklı bayrağa daha sahipti. Bayrakta dünyanın en büyük dini anıtı ve ülkenin en ünlü cazibe merkezi olan Angkor Wat (“Başkent Tapınağı”) yer almaktadır.

        • 7

          6. HIRVATİSTAN

          Hırvatistan bayrağı, bir ana kalkan ve bir taç tepesi oluşturan beş küçük kalkandan oluşan kırmızı ve beyaz bir dama tahtası armasına sahiptir. Soldan sağa doğru, küçük kalkanlar Hırvatistan'ın beş bölgesini temsil etmektedir: Hırvatistan, Dubrovnik (diğer adıyla Ragusa), Dalmaçya, Istria ve Slavonya.

        • 8

          7. GRENADA

          Kırmızı cesaret ve canlılığı; altın bilgeliği, güneşin ve insanların sıcaklığını; yeşil ise toprağın bereketini temsil eder. Yedi altın yıldız ülkenin yedi cemaatini simgelerken, soldaki hindistan cevizi Grenada'nın “Baharat Adası” olarak ününü temsil etmektedir.

        • 9

          8. HİNDİSTAN

          Turuncu cesaret ve fedakârlığı, beyaz barış ve hakikati, yeşil ise inanç ve şövalyeliği temsil eder. Ortadaki amblem, 24 kollu bir Bhuddist çıkrığı olan lacivert Ashoka Chakra'dır (“Kanun Çarkı”).

        • 10

          9. FİJİ

          Esasen iki bayrağı bir arada bulunduran Fiji bayrağı, ülkenin Büyük Britanya ile olan uzun bağlarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Sol üstte yer alan Union Jack, Pasifik Okyanusu'nu sembolize etmek üzere mavi bir arka planla çevrelenmiştir.

          Sağda ise Fiji'nin arması yer alır ve pençelerinde bir kakao kapsülü tutan altın bir İngiliz aslanı, bir şeker kamışı bitkisi, bir hindistan cevizi palmiye ağacı, bir barış güvercini ve muzların üzerindedir.

        • 11

          10. KAZAKİSTAN

          Barış ve huzur için mavi bir arka plana sahip olan Kazakistan bayrağı, ülkenin göçebe tarihinin ilerlemesini ve hareketini temsil eder. Göçebelerin zamanı ölçmek için kullandıkları bir araç olan merkezi güneş, ülkenin bolluk ve refahını sembolize eden 32 ışından oluşur.

          Güneşin altında süzülen bozkır kartalı ise özgürlük ve bağımsızlığın sembolüdür. Sol tarafta ise Kazak halkının kültür ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan ulusal süsleme yer almaktadır.

        • 12

          11. KENYA

          Kenya bayrağı bir bağımsızlık öyküsü anlatır. Siyah, Kenya halkını temsil eder; kırmızı sömürgecilikle savaşırken dökülen kanı simgeler; yeşil ülkenin doğal zenginliğini tasvir eder; ve beyaz bayrağı barışla mühürler. Ortadaki Masai kalkanı ve mızrakları özgürlüğün savunulmasını tasvir eder.

        • 13

          12. LÜBNAN

          Lübnan bayrağının ortasındaki kendine özgü yeşil sedir ağacı ölümsüzlüğü sembolize eder. İki kırmızı şerit ülkenin kurtuluşu sırasında dökülen kanı, beyaz şerit ise barışı temsil eder.

        • 14

          13. MOĞOLİSTAN

          Orijinal olarak komünizmi ve Moğol ulusçuluğunu temsil eden kırmızı ve mavi arka plan, komünist rejimin 1992'de devrilmesine rağmen hala bayrakta yer almaktadır. Soldaki sembol Soyombo alfabesindeki özel bir karakterdir. Toprak, ateş, su, güneş, ay ve yin-yang gibi soyut ve geometrik sembollerden oluşan bir sütuna sahiptir.

        • 15

          14. NEPAL

          Nepal bayrağı dörtgen olmayan tek ulusal bayraktır. Kıpkırmızı arka plan Nepal'in resmi çiçeği olan ormangülü renginden gelirken, koyu mavi kenarlık barış ve uyumu ifade eder. Her iki renk de Nepal sanat kültüründe kullanılan popüler renklerdir. İki gök cismi Nepal'in güneş ve ay kadar uzun ömürlü olması umudunu temsil etmektedir.

        • 16

          15. PAPUA YENİ GİNE

          1971 yılında 15 yaşında bir kız çocuğu Papua Yeni Gine'nin bayrağını tasarlamak üzere ülke çapında düzenlenen bir yarışmayı kazandı. Bayrak, birçok Papua Yeni Gine kabilesinin geleneksel renkleri olan kırmızı ve siyahı içeriyor.

          Üst kısımda, ülkenin ulusal armasında da bulunan Raggiana cinsi bir cennet kuşu olan 'Kumul'un sarı bir silueti yer alıyor. Beş yıldız adadan görülebilen Güney Haçı takımyıldızını tasvir etmektedir.

        • 17

          16. FİLİPİNLER

          Filipin bayrağı üç renkten oluşur: özgürlük için kendini feda etme isteğini temsil eden mavi, cesareti temsil eden kırmızı ve özgürlük ve eşitliği temsil eden beyaz. Güneşin etrafındaki üç yıldız ülkenin ana ada gruplarını temsil eder: Luzon, Visayas ve Mindanao.

          Kaynak: Western Union, St. Peters School United Kingdom, Visual Capitalist

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